اليوم السابع
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مصرع طالب فى انقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية بالخصوص

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:03 م
مصرع طالب فى انقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية بالخصوص حادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى طالب مصرعه، إثر انقلاب دراجة نارية كان يقودها بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

 

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم وانقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد دائرة القسم.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، قيادة "عبد المنعم ه إ"، 16 سنة، طالب، مقيم الضاهر القاهرة، وحال قيامه بتخطى أحد المطبات اختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضا وارتطمت رأسه بالبدورات الموجودة على جانب الطريق، وأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

 

وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت فيما بعد بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الخصوص

حادث تصادم

مصرع طالب

ترعة الاسماعيلية

دراجة نارية

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