اليوم السابع
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مصرع سائق فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص فى كرداسة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 09:29 ص
مصرع سائق فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص فى كرداسة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى سائق توك توك مصرعه في حادث تصادم مع سيارة ميكروباص، صباح اليوم الأربعاء في كرداسة، بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق ناهيا في كرداسة صباح اليوم الأربعاء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين وقوع حادث التصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع سائق التوك توك.

تم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، والتحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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