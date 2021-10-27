الرئيسية أخبار عاجلة مباحثات مصرية - رومانية بقصر الاتحادية اليوم بين الرئيسين السيسى ويوهانيس الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:00 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اخبار الرئيس السيسي رومانيا رئيس رومانيا عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتابع الموقف الإنشائى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. ويستعرض الموقف التنفيذى لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة.. ويشدد على تزويد طريق الضبعة بالخدمات اللازمة الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 05:41 م الرئيس السيسى يوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 06:09 م الرئيس السيسى يقر مد الفترة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 09:39 م الرئيس السيسى يوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 09:44 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة