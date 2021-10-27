ما هي الأشعة البانورامية وما استخداماتها في كشف مشاكل الأسنان؟

كتبت هند عادل

تستخدم الأشعة السينية البانورامية للأسنان جرعة صغيرة جدًا من الإشعاع المؤين لالتقاط الفم بالكامل في صورة واحدة، يتم إجراؤها عادةً من قبل أطباء الأسنان وجراحي الفم، ويمكن استخدامها لتخطيط العلاج لأطقم الأسنان والأقواس والقلع والغرسات.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يتطلب هذا الاختبار القليل من التحضير الخاص أو لا يتطلب أي إعداد خاص.

ما هي الأشعة البانورامية؟



اشعه البانوراما

التصوير الشعاعي البانورامي، المعروف أيضًا باسم الأشعة السينية البانورامية، هو فحص بالأشعة السينية ثنائي الأبعاد (2-D) للأسنان يلتقط الفم بالكامل في صورة واحدة ، بما في ذلك الأسنان والفكين العلوي والسفلي والتركيبات والأنسجة المحيطة.

الفك هيكل منحني مشابه لهيكل حدوة الحصان، ومع ذلك، فإن الأشعة السينية البانورامية تنتج صورة مسطحة للبنية المنحنية عادة ما يقدم تفاصيل عن العظام والأسنان.

يساعد فحص الأشعة السينية الأطباء في تشخيص الحالات الطبية وعلاجها يعرضك لجرعة صغيرة من الإشعاع المؤين لإنتاج صور لداخل الجسم، الأشعة السينية هي أقدم أشكال التصوير الطبي وأكثرها استخدامًا.

على عكس الأشعة السينية التقليدية داخل الفم حيث يتم وضع كاشف الفيلم / الأشعة السينية داخل الفم ، يتم احتواء فيلم الأشعة السينية البانورامية داخل الجهاز.

ما هي بعض الاستخدامات الشائعة لهذا الاجراء؟



بانوراما الاسنان

الأشعة السينية البانورامية هي فحص يتم إجراؤه بشكل شائع من قبل أطباء الأسنان وجراحي الفم وهي أداة تشخيصية مهمة، فهو يغطي مساحة أوسع من الأشعة السينية التقليدية داخل الفم ، ونتيجة لذلك ، يوفر معلومات قيمة حول الجيوب الأنفية الفكية ووضع الأسنان وغيرها من تشوهات العظام، يستخدم هذا الفحص أيضًا لتخطيط العلاج لأطقم الأسنان الكاملة والجزئية والأقواس والقلع والغرسات.

يمكن أن تكشف الأشعة السينية البانورامية أيضًا عن مشاكل الأسنان والمشاكل الطبية مثل:



أمراض اللثة المتقدمة

كيسات في عظام الفك

أورام الفك وسرطان الفم

الأسنان المحشورة بما في ذلك ضرس العقل

اضطرابات الفك (المعروفة أيضًا باسم المفصل الصدغي الفكي أو اضطرابات المفصل الفكي الصدغي)

التهاب الجيوب الأنفية

كيف يجب أن أستعد؟



لا يتطلب الفحص البانورامي بالأشعة السينية أي تحضير خاص.

قد يُطلب منك ارتداء مئزر من الرصاص كإجراء وقائي لحماية بقية جسمك من أي تعرض للإشعاع قد ينتشر من حزمة الأشعة السينية البانورامية قد يُطلب منك أيضًا إزالة مجوهراتك من المنطقة التي يتم تصويرها ، ونظارات العين وأي أجسام معدنية قد تتداخل مع صور الأشعة السينية.

يجب على النساء دائمًا إبلاغ طبيب الأسنان أو جراح الفم إذا كان هناك أي احتمال بأنهن حامل لا يتم إجراء العديد من اختبارات التصوير أثناء الحمل حتى لا يعرض الجنين للإشعاع.إذا كانت الأشعة السينية ضرورية ، فسيتم اتخاذ الاحتياطات لتقليل تعرض الطفل للإشعاع.