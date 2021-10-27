اليوم السابع
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ماس كهربائى تسبب فى نشوب حريق بمحل وإصابة شخص ببولاق الدكرور

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:54 ص
ماس كهربائى تسبب فى نشوب حريق بمحل وإصابة شخص ببولاق الدكرور حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال حريق بمحل تجاري في بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابة شخص بحروق، وعدم وجود شبهة جنائية. وعاين رجال المباحث المحل المحترق لحصر التلفيات والخسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق في محل تجارى بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتم محاصرة الحريق وإخماده، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن المحل بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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امن الجيزة

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