كيف يساعد زيت الخردل فى إنقاص الوزن؟ اعرف فوائده الصحية

كتبت مروة هريدى

زيت الخردل ذو قيمة غذائية عالية، وعند استخدامه لأغراض الطهي، يمكن أن يساعد في تحسين حالتك الصحية، ويحتوي زيت الخردل على ثلاثة أنواع مختلفة من الدهون، بينما يحتوي على كمية قليلة فقط من الدهون المشبعة، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للطهي، أما الدهون الأخرى التى يتضمنها فهي متعددة غير مشبعة وأحادية غير مشبعة، والتي تعتبر صحية للقلب، وإليك كيف يساعد زيت الخردل في إنقاص الوزن وفوائده الصحية الأخرى، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

ملعقة كبيرة من زيت الخردل تحتوي على:

السعرات الحرارية: 124

الدهون: 14 جم

الصوديوم: 0 جم

الكربوهيدرات: 0 جم

الألياف: 0 جم

السكريات: 0 جم

البروتين: 0 جم



زيت الخردل يساعد فى انقاص الوزن

كيف يساعد زيت الخردل فى إنقاص الوزن؟



وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، يمكن للطعام المطبوخ بزيت الخردل أن يقلل الشهية، هذا بسبب مساعده للجسم على توليد الحرارة، علاوة على ذلك، فإن الطعام المطبوخ بزيت الخردل سهل الهضم ويزيد من معدل الأيض، وعندما يزداد التمثيل الغذائي، تحرق الدهون أسرع من المعتاد.

الفوائد الصحية الأخرى لزيت الخردل:



يعزز صحة الجلد



عند استخدامه موضعيًا، يمكن لزيت الخردل ترطيب جميع طبقات الجلد وتغذيتها بشكل صحيح، ويمكن للتدليك بهذا الزيت أن يحسن الخطوط الدقيقة ويقلل من ظهور التجاعيد، ويمكن لزيت الخردل الدافئ عند وضعه على الشعر أن يعزز نموه ويقوى جذوره.



زيت الخردل مفيد لصحة الجلد والبشرة

يدعم صحة القلب



يمكن أن يساعد ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة بزيت الخردل في تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم والسكر، وجميع الحالات الصحية المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



زيت الخردل يحمى من امراض القلب

يخفف الألم



يحتوي الزيت ذو الرائحة النفاذة أيضًا على مركب يمكن أن يساعد في تقليل الألم في الجسم، كما أنه يحتوى على نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الالتهابات والحروق الطفيفة.



زيت الخردل لعلاج الالم والحروق الطفيفة

قد يعالج البرد



زيت الخردل علاج قديم لنزلات البرد والاحتقان، ويمكن أن يؤدي تطبيق الزيت الدافئ على الصدر إلى تسريع الشفاء وتوفير الراحة من الأعراض المصاحبة للأنفلونزا.