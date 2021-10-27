كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بمدينة نصر لاستكمال مشروع المونوريل

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة ، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط تحويلات مرورية بمدينة نصر، لمنع زحام السيارات بعد إجراء عملية غلق كلى لشارع يوسف عباس لاستكمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر (إستكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء محطة ضمن أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية")، وذلك بالوصلة من شارع إسماعيل القبانى وحتى طريق النصر لرفع وتركيب الكمرات المعدنية، الأمر الذى يستلزم تنفيذ التحويلة المرورية التالية:

-شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، وذلك على أن تنتهى عملية تنفيذ الأعمال حتى 29 أكتوبر الحالي، ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.