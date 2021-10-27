فقدان الوزن وصحة القلب.. اعرف فوائد ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا

ندى سليم

ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتك البدنية، من أهم العادات الصحية التى لابد أن تحرص عليها خلال يومك، والتى ستجنى ثمارها مع تقدم عمرك، فالرياضة تفيد صحتك وتكون بمثابة دليلك الأول للوقاية من الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية الطارئة، التى تزول عنك إذا اتخذت قرارا بممارسة اى من التمارين الرياضية بانتظام.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن هناك فوائد صحية عديدة عند ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، وهى الآتى:

1.تعزز فقدان الوزن إذا رغبت في إنقاص وزنك، فإن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعدك في تحقيق أهدافك، حيث تظهر الأبحاث أن البالغين الذين يقضون 30 دقيقة من التمارين المتوسطة إلى الشديدة كل يوم يحرقون عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية، ويفقدون نفس القدر من الوزن مثل الأشخاص الذين يمارسون التمارين لمدة ساعة. إذا رغبت في إنقاص وزنك، فإن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعدك في تحقيق أهدافك، حيث تظهر الأبحاث أن البالغين الذين يقضون 30 دقيقة من التمارين المتوسطة إلى الشديدة كل يوم يحرقون عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية، ويفقدون نفس القدر من الوزن مثل الأشخاص الذين يمارسون التمارين لمدة ساعة.

ويكون المشي السريع لمدة نصف ساعة فقط، كافيًا لتوسيع نبضك والحفاظ على صحتك .



2.إنتاج الأجسام المضادة إذا قمت بالتمرين اليومي لمدة 30 دقيقة، يساعدك ذلك على تكوين جسمك للأجسام المضادة والصفائح الدموية البيضاء، حتى تتمكن من مقاومة العدوى والميكروبات المختلفة، مما يعزز تمامًا استجابتك المناعية وقدرتك على محاربة المرض.



3.يعزز صحة القلب جلسة رياضية واحدة لمدة نصف ساعة قادرة على حمايتك من السكتة الدماغية وعدوى القلب والأوعية الدموية واضطراب التمثيل الغذائي ومرض السكري.



4.تعزيز ثقتك بنفسك إذا مارست الرياضة باستمرار لفترة كافية، يتنجح فى الحصول على مظهر مميزا وبالتالى تعزز ثقتك بنفسك وتنعكس على حالتك النفسية أيضا.