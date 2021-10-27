طرق منزلية تساعد فى علاج الالتهاب الرئوي في المرضى المصابين بـ كورونا

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يتطور الالتهاب الرئوي في الرئتين عندما تتسبب البكتيريا أو الفيروسات في حدوث عدوى، مما يؤدي إلى تلف كبير، ويمكن أن يؤدي تراكم السوائل والحطام على الرئتين إلى صعوبة التنفس.

يعد العلاج بالأكسجين ودعم جهاز التنفس الصناعي مطلوبين إذا ساءت الحالة، بغض النظر عن البكتيريا أو الفيروسات التي تسببها، يمكن أن يجعل الالتهاب الرئوي حالة المريض حرجة للغاية.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "، عندما نتحدث عن الالتهاب الرئوي ، فإن الضرر الذي يصيب الرئتين ناتج عن فيروس كورونا ، أي الفيروس المسؤول عن مرض كوفيد 19.

يمكن أن يكون لفيروس كورونا المستجد تأثير على أي عضو في أجسامنا ، لكن معظم الضرر يحدث على الجهاز التنفسي، تم تسمية الالتهاب الرئوي المرتبط بالفيروس التاجي الجديد في وقت سابق باسم الالتهاب الرئوي المصاب بفيروس كورونا الجديد (NCIP)، ومع ذلك ، تم تغييره لاحقًا من قبل منظمة الصحة العالمية إلى الالتهاب الرئوي الخاص بكورونا.

كيف نعالج الالتهاب الرئوي في مرضى كورونا؟



حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي دواء لعلاج الالتهاب الرئوي الخاص بكورونا تمامًا، حيث يختلف علاج الالتهاب الرئوي لكوفيد باختلاف شدته، الحالات الخفيفة تتطلب رعاية داعمة فقط ولا يحتاجون لأسطوانات الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي.

في بعض الحالات، يصاب الأشخاص الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الفيروسي الأولي بالتهاب رئوي جرثومي ثانوي، يمكن وصف المضادات الحيوية لعلاج هذه الحالة، وفيما يلى بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج أعراض الالتهاب الرئوي في مرضى كورونا:

1. اشرب الكثير من الماء



إذا كنت تعاني من أي عدوى بكتيرية أو فيروسية، فمن أفضل الطرق للشفاء السريع هو شرب الكثير من الماء، يمكن أن يساعد شرب كميات جيدة من الماء طوال اليوم في الحفاظ على رطوبة جسمك وإزالة العدوى من رئتيك، يمكنك أيضًا شرب السوائل الصحية الأخرى مثل ماء جوز الهند والحليب.

2. الراحة



الراحة هي أهم جزء في علاج الالتهاب الرئوي لفيروس كورونا، لا ترهق جسمك بتمارين بدنية أو مهام ثقيلة، يتطلب جسمك وعقلك الراحة مع النوم جيدًا، يجب أن تكون الراحة مصحوبة بأدوية موصوفة من مضادات الفيروسات والبكتيريا للتخفيف من أعراض الالتهاب الرئوي في مرضى كورونا.

3. نظام غذائي صحي



يلعب اتباع نظام غذائي صحي دورًا رئيسيًا في التعافي من أي نوع من أنواع العدوى، يمكن أن يجعل الالتهاب الرئوي كورونا جسمك ضعيفًا وشاحبًا، وبالتالي فإن تناول وجبات مغذية وصحية أمر مهم في مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين في التعامل مع الحمى والعديد من أعراض الالتهاب الرئوي الأخرى في مرضى كورونا.

أعراض الالتهاب الرئوي الخاص بكورونا



تشبه أعراض الالتهاب الرئوي بكورونا تقريبًا أعراض الأنواع الأخرى من الالتهاب الرئوي الفيروسي، وأفضل طريقة في الوقت الحالي هي إجراء اختبار لـ Covid-19، هناك أبحاث جارية للتمييز بين الالتهاب الرئوي COVID-19 وأنواع أخرى من الالتهاب الرئوي.

تشير دراسة إلى أن إجراء فحص بالأشعة المقطعية والاختبارات المعملية يمكن أن يساعد أيضًا في مثل هذه المواقف. الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي كورونا هي:

انخفاض ضغط الدم

ضيق التنفس

زيادة معدل ضربات القلب

سعال

بدلاً من التأثير على منطقة كبيرة في الرئتين ، يصيب الالتهاب الرئوي كورونا مناطق متعددة من الرئتين، تصنف على أنها خفيفة ومتوسطة وشديدة، إذا كنت تعاني من أي أعراض للالتهاب الرئوي كورونا ، فمن الأفضل أن يتم تشخيصه في الوقت المناسب للحصول على مزيد من العناية الطبية. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الالتهاب الرئوي COVID-19 أن يصبحوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.