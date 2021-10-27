ضبط صاحب مخزن بحوزته طن دواجن فاسدة بالقاهرة

كتب أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن، بحوزته طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية بالقاهرة، من ضبط (1٫60 طن "مقطعات دواجن – سجق") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون، والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.