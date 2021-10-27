سقوط مستريح المنصات التعليمية بأكتوبر بعد جمع 48 مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الاموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتلقى حوالى 48 مليون جنيه من المواطنين لإستثمارها بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام إحدى الشركات بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص "رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها" - كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة) بالإعلان عن نشاط تلقى الأموال بقصد توظيفها فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ويدعو المواطنين لإستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من مقر الشركة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى ، وأضافت التحريات إلى أن عدد المشتركين لديه وصل نحو (300) عميل وبلغت الماليغ المالية التى تلقتها الشركة منهم حوالى (48 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامى، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (كمية كبيرة من "عقود بين المتهم والعملاء - إيصالات إستلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه - العديد من الدفاتر والمطبوعات" الدالة على نشاط الشركة - ماكينة عد نقود - ماكينة تحصيل نقدية - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى - 2 جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة ، اعترف بجرائمه.