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رئيس رومانيا: ندعم الجهود المصرية لإيجاد حل لأزمات الشرق الأوسط

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:21 م
رئيس رومانيا: ندعم الجهود المصرية لإيجاد حل لأزمات الشرق الأوسط الرئيس الروماني
كتب سمير حسنى

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شدد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، على دعم جهود مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل إيجاد السبل لحل الأزمات فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف الرئيس الرومانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: "رومانيا حافظ على مر العقود على موقفها المتوازن والمتفق مع القانون الدولى من جميع الأزمات التى تضرر منها الشرق الأوسط".

وأعلن يوهانيس، أن بلاده تدعم ضرورة تطبيق زيادة الثقة في العلاقات الفلسطينية والإسرائيلية وتهيئة الأوضاع لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل التقدم في حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد للتطلعات المشروعة للدولتين، فضلا عن حل الأزمة السورية، بعدما خلفت مآسى كبيرة وولدت هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبى على الدول المستضيفة.

 


السيسي

الرئيس السيسي

رومانيا

الرئيس الروماني

العلاقات المصرية الرومانية

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