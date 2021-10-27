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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة لفرنسا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 08:29 م
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة لفرنسا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إلى القاهرة بعد الزيارة التى قام بها إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.
 
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء عقد خلال الزيارة مباحثات مع مسئولى كبرى الشركات الفرنسية التى تستثمر بمصر، كما وقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطرى مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD"، بالإضافة إلى اللقاءات التى أجراها مع عدد من المسئولين الفرنسيين، وعلى رأسهم رئيس وزراء فرنسا، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

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