دراسة: مستخدمو بخاخات الستيرويد الأنفية أقل عرضة لمضاعفات كورونا الشديدة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن المرضى الذين يستخدمون بخاخات الأنف الستيرويدية للحساسية أو الربو قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





وقام الباحثون في مستشفيات كليفلاند كلينيك الأمريكية بتحليل البيانات من مرضى كورونا في نظام الرعاية الصحية، وقارنوا النتائج لأولئك الذين استخدموا ولم يستخدموا رذاذ الستيرويد الأنفي.

وكان المرضى الذين استخدموا بخاخات الأنف أقل عرضة بنسبة 22 % لدخول المستشفى بسبب مضاعفات كورونا الحادة، كما كانوا أقل عرضة بنسبة 23 %للحاجة إلى العناية المركزة، و 24 % أقل عرضة للوفاة من الفيروس.

ويقدم البحث نظرة حول كيفية تورط مستقبلات البروتين في الأنف في شدة المرض، ويقترح العلماء أن بخاخات الأنف قد تكون علاجًا محتملاً لكورونا.

وقال أحد الباحثين الرئيسيين بالدراسة: "تُظهر هذه الدراسة أهمية الأنف في الإصابة بعدوى كورونا ''.

ووجد العديد من الباحثين أن مستقبل البروتين المسمى ACE2 مهم بشكل خاص، حيث يوجد هذا المستقبل في مجموعة متنوعة من الخلايا المختلفة في جسم الإنسان، بدءًا من داخل الأنف إلى أعماق الجهاز الهضمي.

عندما يصادف فيروس كورونا مستقبل ACE2 ، فإنه يرتبط بهذه القطعة من البروتين - ويستخدم المستقبل للدخول إلى الخلية.

أشارت بعض الدراسات إلى أن مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 أو ACE2 في الأنف لها أهمية خاصة في تسهيل انتقال الفيروس التاجي إلى أجزاء أخرى من الجسم.

عندما يكون لدى مريض كورونا نشاط أكثر لمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في أنفه ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة شدة الإصابة بفيروس كوفيد.

وشملت الدراسة ما مجموعه 72000 مريض ثبتت إصابتهم بكورونا بين أبريل 2020 ومارس 2021، من بين هؤلاء المرضى، كان لدى حوالي 10000 وصفة طبية لرذاذ الستيرويد الأنفي قبل الإصابة بفيروس كورونا.

وقارن الباحثون المرضى الذين استخدموا رذاذ الأنف مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، بناءً على العمر والجنس والعرق والعديد من الحالات الطبية التي تسبب خطرًا إضافيًا لكورونا.