اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم 4 أيام

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:44 ص
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تم القبض على المتهم بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط أحد الأشخاص "عاطل" سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه في ترويج الممنوعات بين عملائه.

عقب رصد تحركات المتهم، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من الإيقاع به، والقبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


أوسيم

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث

حبس

تجارة الهيروين

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