اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالقطامية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:24 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالقطامية إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها بمنطقة القطامية وتم نقلها للمشرحة.

 

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في القطامية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لربة منزل على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.


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