تعرف على المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم بعد إغلاقه

كتب سيد الخلفاوى

نفذت محافظة الجيزة عددا من المحاور المرورية لحل أزمة غلق شارع الهرم لتنفيذ محطات مترو الأنفاق، والتغلب على الكثافات المرورية الناتجة عن غلق الشارع باتجاه ميدان الجيزة، ونستعرض فى النقاط التالية المحاور المرورية التى نفذتها المحافظة فى الفترة الأخيرة لحل مشكلة غلق شارع الهرم.

- تم تنفيذ محور الزعيم السادات وتشغيله يربط بين طريقى المنصورية وترعة الزمر.

- محور السادات يضم شارع ترسا و شارع خاتم المرسلين.

- تم توسعة وتطوير طريق المنصورية.

- إنشاء وتطوير محور اللبينى.

- تم تطوير وتوسعة طريق ترعة المريوطية.

- تم تشغيل محاور المنصورية واللبينى والزعيم السادات بكامل طاقتها.

- تنفيذ رصف شارع الخليفة بطول 450 م وهو الواقع بين شارعى الهرم ومحمد أنور السادات.

- محور الزعيم السادات موازى لشارع الهرم ويختصر الطريق فى 18 دقيقة.

- تم رصف وتطوير كافة الشوارع المتفرعة من شارع الهرم بالجانبين.

- تم فتح عدد من ااشوارع المغلقة واستخدامها كمحاور مرورية.

- تم تطوير الشوارع الرابطة بين شارعى فيصل والهرم.