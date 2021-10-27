اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تساهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة.. "الصحة" تحدد شروط التبرع بالبلازما

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 04:00 ص
تساهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة.. "الصحة" تحدد شروط التبرع بالبلازما وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أن بلازما الدم تمثل 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم، وتجدد كل 48 ساعة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: "تبرعك بالبلازما يساهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة مثل الهيموفيليا وسرطانات الكبد". وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالحرص على التبرع بالبلازما لإنقاذ حياة الكثير من المرضى.
 
وجاءت شروط التبرع على النحو التالى:
1- السن من 18 إلى 60 عاما.
2- الوزن أكثر من 50 كيلو جراما.
3- ضرورة انتظام الضغط.
4- إذا كان المتبرع مريضا بالسكر فيشترط عدم أخذه للإنسولين.
5- لا يعاني من أى مشكلات صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.

الصحة

البلازما

بلازما الدم

كورونا

شروط التبرع بالبلازما

اليوم السابع بلس

التبرع بالبلازما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة