تحرير 5657 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1450 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و130 مخالفات السير بدون تراخيص، و 14 مخالفة عن الدراجات النارية، و15 مخالفة موقف عشوائى، و45 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.