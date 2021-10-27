اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:03 م
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات كلابش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لتسببه فى وفاة شخص، إثر تعديه عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لتسببه فى وفاة (شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب) إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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