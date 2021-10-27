تجديد حبس شقيقين قتلا شابا ظنا منهما أنه وراء سرقة منزلهما بدار السلام

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب ظنا منهما أنه قام بسرقتهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين وراء قتل شاب بمنطقة دار السلام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن المتهمين شقيقان تعديا على المجنى عليه بالضرب، مما أدى إلى فقدانه الوعى ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهما بقيامه بالسرقة أمام منزلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.