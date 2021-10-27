اليوم السابع
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تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى لمدة 3 سنوات

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 04:55 م
تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى لمدة 3 سنوات مطار الاقصر
كتبت رحاب نبيل

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قامت سلطة الطيران المدني بتجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة ثلاث سنوات وهي المرة الأولي التي يحصل فيها مطار الاقصر علي تجديد بتلك المدة، كما حصل كلاً من مطار برج العرب الدولي علي تجديد ترخيص المطار لمدة عامين ومطار أسوان الدولي علي تجديد الترخيص لمدة عام، حيث حققت المطارات المصرية انجازاً جديداً بتجديد ترخيص 3 من مطارتها دولياً خلال هذا العام الحالي.
 
و جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطارات الثلاث بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.
 
وأشاد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالإنجازات المتتالية التي تحققها الشركة المصرية للمطارات علي المستوي الدولي سواء بالحصول علي شهادات الاعتماد الصحي او تجديد اعتماد الايزو واخيراً تجديد ترخيص المطارات الحيوية مؤكداً على أهمية ترخيص المطارات المصرية والذي يعزز من سلامة المطار، ويؤكد استيفائه لكافة متطلبات سلطة الطيران المدني المصري. 
 
واضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات، بأن ذلك التجديد يعد خطوة أساسية في التنمية والاستثمار، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.
 
جدير بالذكر أن هذا الإجراء يضمن لشركات الطيران العالمية التشغيل الآمن وتقليل رسوم التأمين لدى شركات الطيران، مما يدعم زيادة الحركة الجوية بالمطارات وزيادة العائد الأستثماري، ويحقق التوجيهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ويدعم موقع مصر على مؤشرات قياس الاداء الدولى فى مجال الطيران المدنى على الرغم من التحديات والصعوبات التى تمر بها البلاد عامة وقطاع الطيران خاصة.
 
 

مطار الأقصر

سلطة الطيران المدني

المطارات

مطار برج العرب

القابضة للمطارات والملاحة الجوية

قطاع الطيران

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