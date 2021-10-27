اليوم السابع
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تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ8 نوفمبر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:12 م
تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" لـ8 نوفمبر المستشار محمد شيرين فهمى
كتب أحمد حسنى

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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،  تأجيل أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهم حكما غيابيا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة،  لجلسة 8 نوفمبر المقبل للمرافعة. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،  وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
 
جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب
 

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احداث كنيسة كفر حكيم

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اخبار الحوادث

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