انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف 6 سنوات

كتبت رحاب نبيل

أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولى متجهة إلى مطار الأقصر الدولى، وذلك فى أولى رحلاتها بعد فترة توقف دامت 6 سنوات، ويستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب 1800 جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط فى إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحى متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية، حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر، بما يُثري تجربته السياحية، من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وأقلعت الطائرة فى تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولى، وكان على متنها 110 ركاب من السائحين والمصريين،

ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة اخري مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين، وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

جدير بالذكر، أن تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام، لبحث عدد من الموضوعات التى تساهم فى الترويج السياحى لمصر.

وتعد هذه هى المرة الأولي التى يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام 2015، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث حرص وزير الطيران المدني علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر 2150 جنيها إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و 2450 جنيها إلى كل من مرسي علم وأسوان.