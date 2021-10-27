اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى بشأن حريق محل تجارى فى بولاق

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:22 ص
النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى بشأن حريق محل تجارى فى بولاق حريق محل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل محل تجارى بمنطقة بولاق الدكرور فى الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى لمعرفة أسباب اشتعال النيران.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال حريق بمحل تجاري في بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابة شخص بحروق، وعدم وجود شبهة جنائية.

عاين رجال المباحث المحل المحترق لحصر التلفيات والخسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في محل تجارى بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتم محاصرة الحريق وإخماده، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن المحل بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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اخبار الحوادث

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