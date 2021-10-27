النيابة تخلى سبيل شخص تعرض مصنعه لحريق فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل صاحب مصنع مناديل ونجله، بضمان محل الإقامة، وذلك عقب ورود تقرير المعمل الجنائي، والذى كشف عن عدم وجود شبه جنائية في واقعة نشوب حريق بالمصنع.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة مفادها نشوب حريق بمصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في أبو صير شارع السوق بالمرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء لموقع الحادث وجرت السيطرة على النيران.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت باخلاء سبيل صاحب المصنع ونجله.