اليوم السابع
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"المصنفات" تضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة فى الدقى

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 07:19 م
"المصنفات" تضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة فى الدقى أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ضبط شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات غير مجازة رقابية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، ضبط مالكها ومديرها وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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الداخلية

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