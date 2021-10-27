اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات الرسمية فى السلام

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:39 م
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات الرسمية فى السلام تزوير مستندات _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة تزوير المستندات الرسمية في السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه وبحوزته اختام وأجهزة كمبيوتر، قبل استخدامها في تزوير المستندات الرسمية.

كشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، انه احرز أدوات ومعدات وأختام خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء أى المعاملات الحكومية الخاصة بإدارات المرور، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تخليص الإجراءات القانونية والشهادات الأكاديمية، حيث تم ضبطه مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الآثم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام. وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.


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