اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 04:54 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة سرقته عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى المرج، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المرج مكان له لمزاولة نشاطه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل عاطل، حيث أنه استوقفه عقب سيره فى أحد شوارع المنطقة، واعتدى عليه بسلاح أبيض كانت بحوزته، وأصابه عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وفرا هاربا.

وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهم، حيث تمكن ضباط مباحث المرج من ضبط الجانى، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.


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