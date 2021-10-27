المالية: التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة

كتب أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة منذ بدء التطبيق الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر الحالى بالموانىء البحرية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفورى مع أى تحديات أو معوقات قد تُواجه مجتمع الأعمال، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

قال الوزير، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم ١١ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٥٠ ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجديدة «ACI» تم السماح بإمكانية تعديل القيمة المقر عنها، وميناء الشحن والوصول والنظام الجمركى، وكميات الشحنة وأوزانها ووحداتها، ومقدم البيان، وإضافة فاتورة، وبند جمركى جديد؛ وذلك بعد صدور رقم «ACID» وقبل الشحن، لافتًا إلى أنه بعد تعديل البيانات يتم إصدار نفس رقم الـ«ACID» مميزًا بالحرف «M» ويتم الالتزام بوضع هذا الرقم الجديد على جميع مستندات الشحنة.

أوضح أنه يمكن للمستورد والمصدر الأجنبى ووكيل الشحن الاستعلام عن صلاحية رقم «ACID» على بوابة «نافذة» قبل الشحن، بينما يتاح للوكيل الملاحى الأجنبى الاستعلام عنه عند تمام الشحن، مشيرًا إلى أنه يجب إثبات رقم «ACID» على الفواتير التجارية ومستندات الرسالة وليس على أوراق منفصلة وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

أضاف أنه إذا كانت «الحاوية» تحتوى على بضائع مشتركة لأكثر من مستورد وتخضع كل منهم لنظام جمركى مختلف، فإنه يتم الحصول على رقم «ACI» لكل شحنة من حسابها على «نافذة» وعند الوصول يتم تفريغ الشحنة ويعامل كل رقم «ACI» حسب نظام الإفراج المطلوب، وفى حال التعاقد على كمية كبيرة يتم شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج «٤» واحد، فإنه يجب على المستورد إرسال فاتورة لكل شحنة على حده ويتم الحصول على رقم تسجيل مسبق ومنفصل.

أشار إلى أنه بالنسبة لعمل التفويض الإلكترونى من صاحب الشأن إلى شركة التخليص من خلال منصة «نافذة»، يتم التفويض من حساب صاحب الشأن مع ذكر الرقم الضريبى لمكتب التخليص وليس رقم الرخصة وعليه يمكن للحسابات التابعة لمكتب التخليص اختيار صاحب الشأن من خلال قائمة المستوردين عند طلب الحصول على الرقم التعريفي «ACID».

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، استمرار عقد اللقاءات التعريفية بالمنظومة الجديدة مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال فى مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى.