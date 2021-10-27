القنصل الروسى بالإسكندرية: عدد السياح الروس تضاعف فى الشهور الأخيرة.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، وأن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا، مشيراً إلى أن السياحة الروسية إلى مصر تشهد حالة من الانتعاش، فعدد السياح الروس تضاعف في الشهور الأخيرة مقارنة ببداية العام، خاصة السياحة الروسية إلى مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، حيث أكد القنصل الروسى أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.



وأضاف القنصل الروسى أن روسيا تسعى لتطوير التعاون السياحي مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين.

كما أوضح أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.



وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراييجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.



في نفس السياق أوضح أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، أنه من الممكن التعاون المشترك بين مصر وروسيا في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أنه من الضروري تبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والروسي، على صعيد الرياضة الجماهيرية، والبنية التحتية الرياضية.



وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الروسية في عدة مجالات مختلفة.



جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة شريف الجزيري، و أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، و البديوي السيد، و محمد فتح الله، و بسنت قاسم مستشار الغرفة للتعاون الدولي وشؤون أوروبا والأمريكتين.





جانب من استقبال غرفة تجارة الإسكندرية قنصل روسيا (1)



جانب من استقبال غرفة تجارة الإسكندرية قنصل روسيا (2)



جانب من الإستقبال



غرفة تجارة الإسكندرية تستقبل قنصل روسيا (2)



غرفة تجارة الإسكندرية تستقبل قنصل روسيا



