القبض على هارب من 10 أحكام بغرامات 2.5 مليون جنيه فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام بإجمالى حبس 10 سنوات وغرامات مالية قدرها 2,5 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (10) أحكام بإجمالى حبس 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (2,500,000 مليون جنيه) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.