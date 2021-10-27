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القبض على هارب من 10 أحكام بغرامات 2.5 مليون جنيه فى 15 مايو

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:39 ص
القبض على هارب من 10 أحكام بغرامات 2.5 مليون جنيه فى 15 مايو الأمن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام بإجمالى حبس 10 سنوات وغرامات مالية قدرها 2,5 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (10) أحكام بإجمالى حبس 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (2,500,000 مليون جنيه) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

تنفيذ أحكام

15 مايو

اخبار الحوادث

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