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السجن 10 سنوات لـ5 متهمين لقيامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الشرقية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 03:07 م
السجن 10 سنوات لـ5 متهمين لقيامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الشرقية محكمة - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قررت محكمة جنايات الزقازيق،معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السطو المسلح على سائق توك توك وسرقته وهاتفه المحمول بمركز فاقوس،ذلك في القضية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات  والمقيدة برقم 667 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق .

تلقى مدير امن الشرقية بلاغا من "عبدالرحمن . م . ذ "  35 سنة ومقيم بقرية رصيد مركز فاقوس سائق توك توك، وذلك بقيام 5 متهمين بالسطو عليه بطريق الإكراه، بأن قاموا باستيقافه وإشهار صوبه سلاح أبيض "مطواة" وسلاح ناري "طبنجة"، وتمكنوا من سرقة دراجته الآلية وهاتف جوال، ذلك بعد قيام  المتهمان الأول والثاني استدراجه بزعم توصيلهما لقرية الكفرية، وحال وصولهم قام المتهمين من الثالث إلى الخامس باستيقافه والتعدي عليه بالضرب .

تمكنت المباحث الجنائية ، من ضبط المتهمين وهم  " محمد . ح . ح " 32 سنة بواب ومقيم بفاقوس و"محمود . ا ز م . س " 28 سنة سائق توك توك ومقيم بأبوكبير و" هشام . م . م . ع " 21 سنة مكوجي ومقيم بالقاهرة  و""محمد . ع . ع . ع " 42 سنة بواب ومقيم بالقاهرة و"مصطفى . أ ز ع . ع " 21 سنة سايس ومقيم بالقاهرة.  

وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السطو المسلح، والتي قضت بالقرار المتقدم .


 


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