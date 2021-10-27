الرعاية الصحية: 7 ملايين خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ3 محافظات

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية، منها 175 ألف عملية جراحية عالية الدقة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه جرى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بمستوياتها الخدمية الثلاثة "الأولية، الثانوية، الثلاثية" لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من خلال 120 مستشفى ومركزا ووحدة طب أسرة تعمل حتى الآن ضمن المنشآت المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، من المقرر زيادتها إلى 175 منشأة مع اكتمال المنظومة الجديدة بتلك المحافظات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منشآت هيئة الرعاية الصحية تسعى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال منشآتها الصحية بتلك المحافظات، كما تسعى لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تطوير خدماتها وتنويعها بما يلبى كل الاحتياجات بالتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مؤكدًا قدرة الهيئة فى الحفاظ على ثقة المواطنين لابتكارها الخدمات التى تتلاءم مع الاحتياجات الصحية اللازمة لهم، والذى يعد حجر الأساس فى الوصول إلى أعلى نسبة من رضاء المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة، والتى تخطت نسبة 92% حتى الآن.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، مدراء أفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بضرورة استمرارية الارتقاء بالخدمات وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باحترافية وجدارة إكلينيكية، ومواصلة استحداث التخصصات الطبية والعلاجية داخل نطاق المحافظات لتلبية احتياجات المرضى وبما يخفف عبء المرض عليهم، مشيدًا بالأداء التنافسى بين فروع عمل الهيئة والتى تستهدف توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الصحية للهيئة ومراقبة الأداء وتذليل كافة العقبات أمام حصول المرضى على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

كما وجه السبكي، بضرورة الاستعانة بأحدث التكنولوجيات والتحول الرقمى للخدمات بما يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية، وييسر حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويُسر، ويعزز تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة ومعايير عالمية، لافتًا إلى الاهتمام خلال الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين، وبما يضمن كفاءة تشغيل المنظومة بأعلى جودة ممكنة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المشروعات الناجحة وتبنيه لكافة الأطروحات التى تنجز العمل بأعلى كفاءة ونجاحات مستمرة على أرض الواقع، وصولًا لأعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية، ولمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر2030.