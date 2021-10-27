الرئيس السيسي يشيد بالدور الرومانى فى منطقة البلقان

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أكدنا خلال اللقاء على أهمية علاقات التعاون و التنسيق المستمرة بين مصر ورومانيا، في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقا من مبادئنا الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية، كما شددت على تقديرنا للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي فى منطقة البلقان أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي.