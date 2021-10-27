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ونبقى فرحانين به كلنا..

الرئيس السيسى يدعو الأسر المصرية لتنمية مواهب أبنائها: سنجد النبت الجميل يكبر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:46 م
الرئيس السيسى يدعو الأسر المصرية لتنمية مواهب أبنائها: سنجد النبت الجميل يكبر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: يهمنى أن الأسر تهتم بأبنائها وتشوف النقاط التي يمكن لأطفالهم أن يتفوقوا فيها لتنميتها، داعيًا الأسر المصرية لتنمية مواهب أطفالها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج يحدث في مصر، أن هناك أشياء كثيرة وكلها نعم لدى الأطفال يمكن للأسر أن تنميها، منها أنشطة رياضية وأنشطة أخرى وملكات أخرى، متابعا: هذه لو نمناها واهتمينا بها سنجد النبت الجميل يكبر ونبقى فرحانين به كلنا.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الطفل أحمد تامر، الحافظ للقرآن الكريم، بأن يحضر أول افتتاح للدولة للمشروعات، ويقرأ القرآن الكريم في الافتتاح.


وقال الرئيس السيسى، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: "أدعوك في أول افتتاح أن تقرأ ما تيسر من القرآن"، وتابع الرئيس، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: "بتسأذن من الوالد وأسرتك تكون فى أول افتتاح تكون شيخ تقرأ لنا ما تيسر من القرآن الكريم".


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