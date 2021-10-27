الرئيس السيسى: أقدر دور الإعلام.. والإعلامى المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله

كتب أيمن رمضان

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره للإعلام كونه رسالة سامية، حيث قال: "أنا أقدر جداً الإعلام وهذا المجال العظيم.. اللى أنا بقول فيه.. أن من يعمل في هذا المجال ملهوش آجر.. بل له أجر كبير جدًا جدًا عند الله".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة " أم بى سي مصر"، أن الإعلامى المخلص له أجر كبير عند الله عندما يتحرى الصدق، مضيفًا: "التناول الإعلامى لأى قضية إذا تم تحرى الصدق له أجر".

وأشاد الرئيس السيسى، بمقدم البرنامج، والدكتور مبروك عطية، لافتاً إلى أنه ليس كل من يسمع الحديث يتقبله بالشكل الذى نتوقعه، كون هناك ثقافات مختلفة، متابعًا: "كل من يسمعنا من ثقافات مختلفة ومتنوعة.. ومش كل الناس هتستقبل بنفس الفهم المقصود من الطرح.. حتى عندما يكون للطرح أسانيده ووجاهته العلمية والفكرية وهذا يتطلب أن يراعى المتحدث أن من يسمعه من ثقافات مختلفة".