"الداخلية": مقتل عنصر إجرامى هارب من الإعدام بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة بسوهاج، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" يتضمن إستغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.

بالفحص تبين أن المذكور سبق إتهامه فـى (19) قضية ما بين (قتل عمد - سلاح نارى - مخدرات - ضرب - شروع فـى قتل)، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً، و​بالسجن ثلاث سنوات)، ومحكوم عليه بالحبس (11) شهرا فـى (5) قضايا ما بين "تبديد وضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بسوهاج، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديرى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.