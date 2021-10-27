التصريح بدفن جثة طفلين شقيقين لقيا مصرعهما فى حريق شقتهما بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما فى حريق اندلع داخل شقتهما بمنطقة أوسيم شمال الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها لقى طفلان مصرعهما إثر حريق اندلع في شقة سكنية بمركز أوسيم، وتم نقل الجثتين الي المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمت عملية الاخماد ونتج عنها احتراق غرفتين و محتوياتها بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفل (دياب محمد 5 سنوات) وشقيقه (عبده 3 سنوات) وتم نقلهما إلى المشرحة.