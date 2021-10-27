التحقيقات: سيدتان استغلتا نجل إحداهما فى ترويج المخدرات بالسلام

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة ضبط سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامى في ترويج المواد المخدرة، عن أنهما اتخذتا من دائرة قسم السلام مكانا لمزاولة نشاطهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمتين استغلتا نجل أحداهما في ترويج وتوزيع الأقراص المخدرة على عملائهما بالمنطقة، حيث تم ضبط نجل إحداهما أثناء استلامه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من والدته ، لترويجها، وبتفتيش منزلهما عثرت القوة على كميات كبيرة من أقراص " الترامادول، واللارورين ".

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدتين ونجل إحداهما، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، أثناء تواجدهم بالمنطقة سكنهم، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.