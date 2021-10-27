اليوم السابع
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إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو بعد التأكد من سلبية بلاغ التهديد

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:45 م
إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو بعد التأكد من سلبية بلاغ التهديد مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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أقلعت منذ قليل طائرة مصر للطيران والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى موسكو من طراز B737-800 وعلى متنها 93 راكبا وذلك بعد التأكد من سلبية وعدم صحة البلاغ الخاص بوجود تهديد.
 
وكانت أكدت شركة مصر للطيران أنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز  A220-300 تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز واقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الي مطار موسكو.
 
واعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، عن عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 المتجهة إلى موسكو  بسبب وجود رسالة تهديد  مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد  الطائرة، وعادت الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة.

 


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