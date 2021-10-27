اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 04:10 م
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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بقنا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:41 م
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بقنا حادث - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم تروسيكل مع توك توك في قفط، جنوب محافظة قنا.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا  يفيد وقوع حادث تصادم تروسيكل مع توك توك في قفط، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، زوجين وطفليهما وسيدة ورضيعها.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي، سحر علي زيان، 28 عامًا، ورضيعها علي عمرو خربط، شهرين، ومحمد سيد منسي، 35 عامًا، وزوجته رانيا خليفة مسلم، 23 عامًا، وطفليهما عبدالله محمد سيد، 5 أعوام، وجوري محمد سيد، عامين، مقيمين في قفط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


 

 


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