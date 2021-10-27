إصابة شخص فى حريق اشتعل بمحل تجارى فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمحل تجاري في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق في محل تجارى بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن المحل بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.