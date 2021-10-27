اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يضبط 8 أشخاص خلال الحفر والتنقيب عن الآثار بشبين القناطر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:35 م
أمن القليوبية يضبط 8 أشخاص خلال الحفر والتنقيب عن الآثار بشبين القناطر تنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 8 أشخاص، خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وضبط سيارتين، وتبين وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط "س ع ع"، 46 سنة، عامل، و"ا ا م"، 43 سنة، عامل، و"ع م س"، 42 سنة، أعمال حرة، و"ن ع م"، 38 سنة، صاحب شركة توريدات، و"أ ع م"، 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، و"ب ع م"، 32 سنة، صاحب شركة مقاولات وسبق اتهامه بقضية مشاجرة، و"ط ع ع"، 53 سنة محام، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"م ع س"، 36 سنة، سائق.

وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالمنطقة باستخدام أدوات "مولد كهربائى، و2 موتور غاطس، وأزمة، وفأس"، كما تم ضبط سيارتين ملك المتهمين الثالث والرابع، وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر، وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقياكهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب تشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية للانتقال لمكان الواقعة، لبيان عما إذا كانت المنطقة اثرية من عدمه وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة.


امن القليوبية

التنقيب عن الاثار

شبين القناطر

التل البحرى

تشكيل عصابى

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثتين بشبين القناطر

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 01:45 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاة قبل زفافها بساعات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:05 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى أرض بالقناطر

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:20 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بنزلة باسوس

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 06:25 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط شاب قتل زوجته فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالخصوص

الأحد، 01 أغسطس 2021 12:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة