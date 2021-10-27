أخبار مصر.. تعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة، وتعيين الفريق محمد فريد مستشاراً للرئيس لمبادرة حياة كريمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان رقم 22.. الرئيس السيسى يصدر قرار بتعيينه خلفا للفريق محمد فريد.. شغل منصب رئيس هيئة العمليات وأول قائد لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.. وكان قائدا للجيش الثالث فى 30 يونيو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمد فريد الذى تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

قرار جمهورى بتعيين الفريق محمد فريد مستشاراً للرئيس لمبادرة حياة كريمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى: لدينا مبادئ ثابتة ومشتركة قائمة على احترام القانون الدولى وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول.. ونتطلع لعقد الاستحقاق الانتخابى بليبيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسىى، إنه ناقش اليوم مع رئيس رومانيا العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا علاقات التعاون الثنائية وسُبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لبلدينا، وبصفة خاصة مجالات الطاقة، والاستثمار والصناعة، والتجارة، والسياحة.

القمة المصرية الرومانية بالاتحادية تبحث التعاون العسكري والأمني ومجالات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة.. الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مكافحة الهجرة غير الشرعية.. و"يوهانس" يثمن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

مستشار الرئيس للصحة: تصنيع لقاح كورونا "موديرنا" فى مصر قريبا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تقوم حاليًا بتصنيع أحد لقاحات كورونا الصينى، موضحًا أنها ستقوم بإنتاج لقاح موديرنا لفيروس كورونا قريبا.

مصر للطيران تعلن سلبية رسالة التهديد وتجهيز طائرة للإقلاع إلى موسكو

قالت شركة مصر للطيران، أنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300 تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الي مطار موسكو.

تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى لمدة 3 سنوات

قامت سلطة الطيران المدني بتجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة ثلاث سنوات وهي المرة الأولي التي يحصل فيها مطار الاقصر علي تجديد بتلك المدة، كما حصل كلاً من مطار برج العرب الدولي علي تجديد ترخيص المطار لمدة عامين ومطار أسوان الدولي علي تجديد الترخيص لمدة عام، حيث حققت المطارات المصرية انجازاً جديداً بتجديد ترخيص 3 من مطارتها دولياً خلال هذا العام الحالي.

التأمين الصحى الشامل مشروع أنجزه الرئيس السيسى لتقديم خدمات علاجية بمقاييس عالمية.. 6 محافظات يصلها قطار الرعاية الصحية.. تسجيل 85% من المستهدفين بالمرحلة الأولى.. وتؤكد: تكلفة التطبيق 51.2 مليار جنيه

منذ سنوات طويلة وقبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية السياسية في البلاد ظل قانون التأمين الصحي الشامل حبيس الأدراج إلى أن جاء الرئيس السيسي حيث كان هدفه هو خلق نظام صحي شامل لا يميز بين غني أو فقير مسئول أو مواطن فعملت القيادة السياسية على اظهار القانون إلى النور ثم البدء في التطبيق السريع مرحليا لينعم المواطنين بالخدمات الطبية ذات الجودة العالية التي تتفق مع المواصفات العالمية.

تفاصيل تنفيذ 3528 مشروعا زراعيا وحيوانيا بـ72 مليار جنيه فى البحيرة.. 4151 مزرعة دواجن بطاقة إنتاجية 183 ألف طن سنوياً تغطى 50% من احتياج الجمهورية.. 5 مبادرات قومية لدعم المزارعين.. و1.9 مليون فدان زراعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرص الدولة على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الإستثمارات خاصة فى المجال الحيواني، والذي يعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كافة الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الإقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

نهاية أسطورة الإجرام.. مقتل "خط سوهاج" الهارب من حبل المشنقة.. فتاة وراء الإطاحة بالعنصر الاجرامى بعد الاستغاثة عبر السوشيال ميديا.. السجل الجنائى للمتهم حافل بحكمين بالإعدام و19 جريمة قتل وسرقة ومخدرات

جهود أمنية كبيرة تبذلها وزارة الداخلية يومًا تلو الآخر، لاستهداف الخارجين عن القانون، لا سيما العناصر شديدة الخطورة، في إطار حرصها على خلق مناخ آمن للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ارتفاع درجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى يرفع شعار "مش هتقدر تغمض عينك".. المارد الأحمر يتسلح بـ62 فوزا.. شريف وفخر بن يوسف آخر الهدافين.. صالح سليم بطل الأرقام القياسية.. 4/4 المباراة الأمتع.. و62 لاعبا ارتدوا قميص الفريقين

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى له طابع خاص دائماً فى الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة، فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلى فى المواجهات التى التقيا فيها الفريقين، إلا أن الإسماعيلى يكون ندا للأحمر فى معظم هذه اللقاءات.