اليوم السابع
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أبو الغيط: الرئيس السيسى شخصية مثالية.. وعلى الشعب أن يجتهد

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 09:59 م
أبو الغيط: الرئيس السيسى شخصية مثالية.. وعلى الشعب أن يجتهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك بإيقاع عالى جدا، وعلى الشعب المصرى ان يجتهد.
 
واضاف، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، أن مصر أنجبت شخصية مثالية مثل الرئيس السيسي، حيث يرى دائما أن ما يتم اتخاذه خطوة من الف خطوة ينبغى اتخاذها، مؤكدا ضرورة أن يدعمه الشعب المصرى.
 
وعن قرار إلغاء الطوارىء، اعتبر ابو الغيط انه يمثل انعكاسا لحالة من الاستقرار،  موضحا ان الإرهاب دائما ما يحتاج لاجراءات استثنائية لمجابهته، وبالتالي يبقى القرار دليلا على الثقة.

أحمد أبو الغيط

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

إلغاء الطوارئ

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