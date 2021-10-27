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أبو الغيط: الجيش المصرى أنقذ الإقليم بأسره بعد "الربيع العربى"

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 09:52 م
أبو الغيط: الجيش المصرى أنقذ الإقليم بأسره بعد "الربيع العربى" الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التدخلات الأجنبية كانت الكذبة الكبرى التى واجهها الإقليم بأسره منذ عقد من الزمان، خلال "الربيع العربى"، حيث ارتبطت بوعود كاذبة من قوى خارجية أنها ستعطى مليارات للشعوب وسيكون هناك ديمقراطية، لكنها كانت شعارات فقط.

وأضاف، فى تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتى"، أن هناك وعودا كاذبة بتحويل الإقليم إلى واحة من الديمقراطية، إلا أن المحصلة فى النهاية كانت الدمار والخراب للعديد من الدول.

وأوضح أنه لولا الجيش المصرى، والدور العظيم الذى قام به، ربما كان الأمور ذهبت إلى منطقة أسوأ بكثير مما شهدناه فى الإقليم بأسره خلال السنوات الماضية.


أحمد أبو الغيط

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جامعة الدول العربية

الجيش المصرى

30 يونيو

الربيع العربى

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