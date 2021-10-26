31 أكتوبر النطق بالحكم فى محاكمة 11 متهما بقضية "خلية المرابطين 2"

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حجز محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابى على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون2، لجلسة 31 أكتوبر للنطق بالحكم.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريى الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا فى عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا فى عملياتها القتالية ضد الجيش النظامى السورى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات