اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 03:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

هل يمكن أن يتسبب فيتامين سى في اضطراب الدورة الشهرية؟ اعرف الإجابة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:00 ص
هل يمكن أن يتسبب فيتامين سى في اضطراب الدورة الشهرية؟ اعرف الإجابة فيتامين سى
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على انتظام الدورة الشهرية، من الأدوية والتوتر والمضادات الحيوية واستهلاك الفيتامينات وغيرها من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤخر قدومها أو حتى تتسبب في قدومها مبكرًا، ويعتقد البعض أن الإفراط بتناول فيتامين سى ممكن أن يتسبب في اضطراب موعد نزول الدورة الشهرية، وهذا ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

 

3

 

دور فيتامين سي

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في تعزيز المناعة ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لدينا، كما يحافظ على صحة بصرنا ويمنحنا بشرة متوهجة، ومنذ تفشى وباء كورونا حول العالم، بدأ الناس في تناول فيتامين سي يوميًا لتعزيز مناعتهم.

 

فيتامين سى
فيتامين سى

 

فترات الحيض تؤثر بشكل كبير على مستويات الحديد لدى النساء، وإذا لم يتم تجديد الحديد في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، والتي يمكن أن تؤثر هذا أيضًا على خصوبة الإناث.

ويساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد بشكل أفضل، حيث وفقًا للدراسات، يعاني الأشخاص الذين لديهم نقص الحديد أيضًا من نقص فيتامين سي.

 

علاقة فيتامين سى بالدورة الشهرية
علاقة فيتامين سى بالدورة الشهرية

 

 

 

هل يمكن أن يتسبب فيتامين سى فى قدوم الدورة الشهرية مبكرًا؟

يمكن أن يؤثر فيتامين سي على الهرمونات التي تلعب دورًا مهمًا في انتظام الدورة الشهرية، فقد يتسبب في رفع مستويات هرمون الاستروجين مع خفض مستويات البروجسترون في نفس الوقت، ويمكن أن تؤدي هذه التغيرات الهرمونية إلى حدوث تقلصات الرحم وتتسبب في انهيار بطانة الرحم ما يؤدي إلى الدورة الشهرية، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يُظهر أن فيتامين سي يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية ويسبب وصولها مبكرًا.

يمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية وحبوب منع الحمل والالتهابات إلى تأخير الدورة الشهرية، وكذلك التوتر والقلق والأدوية أيضًا.

 

مكملات فيتامين سى
مكملات فيتامين سى

 


اضطراب الدورة الشهرية

اسباب تاخر الدورة الشهرية

اسباب تقدم موعد الدورة الشهرية

حبوب منع الحمل

اختلال الهرمونات

فيتامين سى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف يؤثر اضطراب الدورة الشهرية على صحة القلب؟ دراسة توضح

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 06:00 ص

الإجهاد الناجم عن كورونا يسبب تغييرات غير منتظمة في الدورة الشهرية

الأحد، 03 أكتوبر 2021 10:00 ص

هل ألم الدورة الشهرية علامة على الإصابة بالأمراض؟.. تكيس المبيض أبرزها

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:00 م

خرافات عن الدورة الشهرية لا تصدقيها.. منها الاستحمام بالماء البارد يسبب ضرر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:00 م

8 علاجات منزلية لاضطراب الدورة الشهرية.. منها اليوجا وتناول القرفة

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة