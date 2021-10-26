هل يمكن أن يتسبب فيتامين سى في اضطراب الدورة الشهرية؟ اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على انتظام الدورة الشهرية، من الأدوية والتوتر والمضادات الحيوية واستهلاك الفيتامينات وغيرها من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤخر قدومها أو حتى تتسبب في قدومها مبكرًا، ويعتقد البعض أن الإفراط بتناول فيتامين سى ممكن أن يتسبب في اضطراب موعد نزول الدورة الشهرية، وهذا ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

دور فيتامين سي

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في تعزيز المناعة ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لدينا، كما يحافظ على صحة بصرنا ويمنحنا بشرة متوهجة، ومنذ تفشى وباء كورونا حول العالم، بدأ الناس في تناول فيتامين سي يوميًا لتعزيز مناعتهم.



فيتامين سى

فترات الحيض تؤثر بشكل كبير على مستويات الحديد لدى النساء، وإذا لم يتم تجديد الحديد في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، والتي يمكن أن تؤثر هذا أيضًا على خصوبة الإناث.

ويساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد بشكل أفضل، حيث وفقًا للدراسات، يعاني الأشخاص الذين لديهم نقص الحديد أيضًا من نقص فيتامين سي.



علاقة فيتامين سى بالدورة الشهرية

هل يمكن أن يتسبب فيتامين سى فى قدوم الدورة الشهرية مبكرًا؟

يمكن أن يؤثر فيتامين سي على الهرمونات التي تلعب دورًا مهمًا في انتظام الدورة الشهرية، فقد يتسبب في رفع مستويات هرمون الاستروجين مع خفض مستويات البروجسترون في نفس الوقت، ويمكن أن تؤدي هذه التغيرات الهرمونية إلى حدوث تقلصات الرحم وتتسبب في انهيار بطانة الرحم ما يؤدي إلى الدورة الشهرية، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يُظهر أن فيتامين سي يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية ويسبب وصولها مبكرًا.

يمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية وحبوب منع الحمل والالتهابات إلى تأخير الدورة الشهرية، وكذلك التوتر والقلق والأدوية أيضًا.