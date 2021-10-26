نائب وزير الاتصالات: 93 خدمة متاحة على بوابة مصر الرقمية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن بوابة مصر الرقمية ستظل تعمل بشكل تجريبي حتى الانتهاء من جميع الخدمات، مضيفا أن هناك 93 خدمة متاحة على بوابة مصر الرقمية

وأضاف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أنه تم رصد 550 خدمة إلكترونية يطلبها المواطن المصرى وفرها الموقع، كاشفا عن الانتهاء من كل الخدمات بحلول 2023، وبنسبة 99%.

وكان نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، قال إن ترتيب مصر في الأمن السيبراني متقدم للغاية، بسبب وجود الجهات والشركات القادرة على حماية البيانات، متابعا: "بوابة مصر الرقمية تواجه 3 ملايين هجمة شهريا.